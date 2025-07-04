«Крылья» интересуются Черновым из «Спартака» и камерунцем Кики из «Актобе»

Самарцы планируют усилиться еще одним защитником. Выбирают между 29-летним россиянином и 30-летним африканцем.
Никита Чернов играл за «зелено-бело-синих» с июля 2019-го по февраль 2022 года. Переходил из ЦСКА. До этого был в «Урале», «Енисее» и «Балтике». В 76 матчах за волжан забил пять голов и выдал четыре ассиста.
Карьеру продолжил в «Спартаке». В 80 встречах один мяч и три результативные передачи. Однако может вернуться в Самару, пишет инсайдер Иван Карпов.
Добавил: «Крылышки» интересуются и камерунцем Габи Кики из «Актобе». В казахстанской команде с января прошлого года. За 34 игры лишь раз огорчил соперников. Плюс две голевые. Ранее был в ФК «Рух», молдавском «Шерифе», брестском «Динамо» и могилевском «Днепре».
Ранее сообщали, что Алексей Сутормин пройдет медосмотр с «Крыльями».
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