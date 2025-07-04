«Крылья» интересуются Черновым из «Спартака» и камерунцем Кики из «Актобе»

Никита Чернов играл за «зелено-бело-синих» с июля 2019-го по февраль 2022 года. Переходил из ЦСКА. До этого был в «Урале», «Енисее» и «Балтике». В 76 матчах за волжан забил пять голов и выдал четыре ассиста.