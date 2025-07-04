Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь

Согласно инициативе для женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня», будут введены льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения, а также другие меры социальной поддержки. Кроме того, предусматривается право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тыс.ячрублей. Оформить ее можно будет через портал «Госуслуги».