Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», льгот, аналогичных тем, что действуют для Героев Труда, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Многодетные семьи — настоящее и будущее нашей страны, необходимо создавать все условия для их поддержки. Воспитание детей — огромный труд, поэтому важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Системный подход к решению этих вопросов способствует повышению качества жизни. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы также направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов внесенный законопроект о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».
Инициативой предлагается предоставить им меры поддержки аналогичные тем, что действуют для Героев Труда.
Согласно инициативе для женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня», будут введены льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения, а также другие меры социальной поддержки. Кроме того, предусматривается право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тыс.ячрублей. Оформить ее можно будет через портал «Госуслуги».