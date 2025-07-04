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Экс-замминистра МЧС Барышев получил 3 года колонии за мошенничество

Бывший заместитель министра МЧС России Павел Барышев приговорен к трем годам лишения свободы за мошенничество. По данным следствия, он подделал документы, чтобы незаконно получить трехкомнатную квартиру от государства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший заместитель министра МЧС Павел Барышев приговорен к трем годам колонии по делу о мошенничестве с получением квартиры. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Как установило следствие, в 2017—2019 годах Барышев подделал документы, чтобы незаконно получить жилье от государства. На основании этих бумаг суд вынес решение о предоставлении ему трехкомнатной квартиры в Московском регионе. Его действия были квалифицированы как мошенничество, причинившее государству особо крупный ущерб.

Приговором суда Барышеву назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Павел Барышев, окончив в 1980 году Московское высшее командное училище, начал службу в системе гражданской обороны. С 2002 по 2013 год он возглавлял Главное управление МЧС по Ярославской области. В 2013 году стал начальником Академии гражданской защиты МЧС, а с 2 февраля 2017 года был назначен заместителем министра. В 2021 году освобожден от занимаемой должности.