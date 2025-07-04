Экс-замминистра МЧС Барышев получил 3 года колонии за мошенничество

Павел Барышев, окончив в 1980 году Московское высшее командное училище, начал службу в системе гражданской обороны. С 2002 по 2013 год он возглавлял Главное управление МЧС по Ярославской области. В 2013 году стал начальником Академии гражданской защиты МЧС, а с 2 февраля 2017 года был назначен заместителем министра. В 2021 году освобожден от занимаемой должности.