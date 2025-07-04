Тысячи белорусских католиков прибыли на фестиваль в Будслав

Напомним, католический фестиваль в Будславе внесен в список белорусского историко-культурного наследия, а также в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этом году Будславский фестиваль отмечает юбилей, так как 25 лет прошло с дня коронации чудотворной иконы, в честь чего проводится фестиваль.