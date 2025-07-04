Тысячи белорусских католиков прибыли на фестиваль в Будслав

Белорусские католики проводят Будславский фестиваль, сообщает сайт catholic.by.
Так, тысячи католиков, в том числе пилигримы и представители духовенства прибыли на традиционный фестиваль в Будслав, где находится одна из главных католических святынь страны — Будславская Чудотворная икона Божьей Матери.
Католический фестиваль будет проходить в Будславе 4 — 5 июля.
Напомним, католический фестиваль в Будславе внесен в список белорусского историко-культурного наследия, а также в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этом году Будславский фестиваль отмечает юбилей, так как 25 лет прошло с дня коронации чудотворной иконы, в честь чего проводится фестиваль.
К слову, не так давно глава католиков Беларуси Станевский сказал о состоянии костела в Будславе после разрушительного пожара в 2021 году: «Мало любви, мало молитвы, нужны конкретные деньги».
И мы писали, что популярный у белорусов Санкт-Петербург уходит под воду из-за масштабнейшего за 160 лет наводнения: «Дамбу, музеи, Петергоф закрыли, пляжи подтопило, есть пострадавшие».