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В Екатеринбурге только 15 из 65 детей мигрантов сдали тесты по русскому языку

В Екатеринбурге дети иностранцев начали сдавать тест на знание русского языка.

Источник: Комсомольская правда

В уральской столице прошли первые тесты для детей иностранцев на знание русского языка. Без этих тестов они не смогут поступить в школы. На тесты заявились 65 детей. Однако сдать их смогли лишь 15 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

— Пятнадцать детей подтвердили свое знание языка и способность освоить утвержденную программу. Они будут зачислены в учреждения, — передает мэрия.

Оставшиеся дети будут вновь готовиться к тесту. Они смогут пойти на его пересдачу спустя три месяца.

По данным городской администрации, в школы Екатеринбурга иностранцы подавали 201 заявление. Из них 151 на поступление в первый класс. Еще 50 — в остальные. Для детей мигрантов были открыты пункты тестирования в девяти учреждениях.