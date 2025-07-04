В Екатеринбурге только 15 из 65 детей мигрантов сдали тесты по русскому языку

В уральской столице прошли первые тесты для детей иностранцев на знание русского языка. Без этих тестов они не смогут поступить в школы. На тесты заявились 65 детей. Однако сдать их смогли лишь 15 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.