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ГД в текущем созыве приняла 56 законов о защите семьи

Вице-спикер ГД Кузнецова: Госдума приняла более ста законов по защите семьи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Госдума приняла более 100 законов по защите семьи, из которых 56 было принято в действующем созыве, сообщила вице-спикер ГД Анна Кузнецова.

«Более 100 законов по защите семьи принято в Государственной Думе, 56 из них только за этот созыв (восьмой — ред.)», — сказала Кузнецова на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

Она добавила, что дело не в количестве принятых законов, а в их содержании.

По ее словам, парламентарии каждый раз донастраивают законодательство под ту категорию семей, где нужна поддержка, «на те приоритеты, которые нужны».

Кроме того, по мнению Кузнецовой, семья должна чувствовать себя более уверенной с рождением каждого последующего ребенка.

Вице-спикер Госдумы также обратила внимание на важность формирования информационной среды, которая должна быть ориентирована на семейные ценности.