Крымский мост сейчас — сколько ждать проезда

Пробка со стороны Краснодарского края появилась в пятницу к 8:00. Тогда проезда ожидали 100 машин. К 11 часам в заторе по обеим сторонам транспортного перехода стояли 635 машин, из них 103 — со стороны Керчи.
«В очереди со стороны Тамани находится 202 транспортных средства. Ожидание около часа. Из Керчи проезда ждут 342 автомобиля», — говорится в сообщении по состоянию на два часа дня.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
Сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Чтобы упростить жизнь авто-путешественникам посты досмотра задействовали на полную силу.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.