На трассе на Камчатке медведи устроили «КПП»

Водители, следующие по Мильковской трассе в Камчатском крае, сообщили о необычном явлении — у 101-го километра дороги обосновалась группа медведей. По их словам, животные уже не только не боятся машин и людей, но и сами активно интересуются проезжающим транспортом, подходя к самому краю дороги.
Беспокойство вызывает то, что медвежата ведут себя слишком смело — некоторые из них подходят к автомобилям, стоящим на обочине, и явно ожидают подачек. Очевидцы отмечают, что ситуация напоминает настоящий «медвежий КПП», где звери словно требуют «на лапу» за проезд. Зрелище получило огласку в соцсетях.
Ситуация привлекла внимание местного министерства лесного и охотничьего хозяйства. Туда были направлены специалисты, которые попытались отогнать животных обратно в лес. Эффективность такой меры пока остается под вопросом: животные, судя по всему, уже свыклись с человеческим присутствием и быстро возвращаются на прежние места.
В ведомстве призвали водителей и туристов не подкармливать медведей. Это опасно не только для людей, но и для самих животных. Подкормка лишает хищников естественных инстинктов, делая их зависимыми от человека и менее приспособленными к жизни в дикой природе.
Эксперты также предупредили, что подобное поведение может стать причиной ЧП — особенно если животные начнут агрессивно реагировать на отсутствие еды или пытаться подходить к людям слишком близко. Сейчас власти рассматривают возможность установки временных знаков и предупреждающих щитов для водителей, а также усиления контроля за территорией.