Бывшего мэра Луганска подорвала 36-летняя мать двоих детей, она погибла при взрыве

Бомбу, взрыв которой убил бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, доставила 36-летняя Алена Ч. Скорее всего женщина приехала в Луганск по заданию неизвестных. Не исключено, что ее использовали «втемную». Ранее Telegram-канал сообщал, что Алена могла либо не знать о взрывном устройстве совсем, либо не догадываться, в какой момент его активируют. Убийство Пилавова не первый такой случай — в мае примерно так же погиб первый замглавы Ставрополя Заур Гурциев.
Правоохранители установили личность женщины, которая доставила бомбу, убившую бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова. По данным Baza, это сделала 36-летняя Алена Ч., проживавшая в Брянке и, вероятнее всего, приехавшая в Луганск по заданию неизвестных. У Алены осталось двое детей.
«Предварительно, девушка была использована втемную», — говорится в публикации Telegram-канала.
Источники Baza уточнили, что бомба находилось у Алены в рюкзаке. По предварительным данным, за несколько секунд до взрыва она оставила сумку около дома на улице Тараса Шевченко. В этот момент рядом с ней находился Манолис Пилавов. Спустя несколько секунд раздался взрыв, в результате которого оба погибли. По словам собеседников канала, перед взрывом девушка разговаривала с кем-то по телефону.
Ранее Baza сообщала, что следствие склоняется к версии, что бомба была приведена в действие дистанционно. Смертница, как рассказал Telegram-канал, либо не подозревала, что при ней находится взрывное устройство, либо, зная про бомбу, не догадывалась, что ее взорвут, когда она приблизится к Пилавову.
Взрыв в Луганске.
Взрыв, убивший бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, произошел в районе полудня 3 июля. Взрывное устройство сдетонировало у двери дома на улице Тараса Шевченко. Взрыв прогремел при ее открытии. По данным Mash, вход в здание был разрушен, а людей откинуло взрывной волной. Помимо двух погибших, еще трое человек пострадали.
Украинское издание «Суспильне» со ссылкой на источники сообщало, что подрыв организовала Служба безопасности Украины.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, незаконном хранение и передаче взрывных устройств, а также незаконном изготовлении взрывчатки.
Не первый случай.
Убийство Пилавова не первый такой случай. В мае аналогичным образом погиб первый замглавы Ставрополя, участник программы «Время героев» и ветеран спецоперации Заур Гурциев.
Перед взрывом он встретился с 29-летним Никитой Пеньковым. Baza писала, что Гурциев сам приехал к дому, где Пеньков арендовал квартиру.
«Следователи считают, что взрывное устройство находилось на самом Пенькове. В результате взрыва Никиту разорвало на части, Заур же был жив еще некоторое время», — говорилось в публикации канала.
После произошедшего «Газета.Ru» нашла анкету Никиты Пенькова на сайте кастингов. В ней смертник писал, что он «трудоголик, целеустремленный, ответственный». Родственники мужчины также сообщили, что он служил в Воздушно-десантных войсках, в плохих компаниях не водился и имел хорошие отношения с младшей сестрой.
Baza уточняла, что, по одной из версий, мужчину также могли использовать «втемную» и он мог не знать о взрывчатке. При этом Mash рассказал, что Пеньков снял квартиру в доме, рядом с которым произошел взрыв, за две недели до теракта. Предварительно, для того, чтобы следить за Зауром Гурциевым. В то же время обыски в квартире мужчины не дали результатов — следов взрывных веществ силовики не обнаружили. Однако правоохранители изъяли два телефона, чтобы выяснить, договаривались ли Гурциев и Пеньков о встрече.