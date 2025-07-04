Бывшего мэра Луганска подорвала 36-летняя мать двоих детей, она погибла при взрыве

Baza уточняла, что, по одной из версий, мужчину также могли использовать «втемную» и он мог не знать о взрывчатке. При этом Mash рассказал, что Пеньков снял квартиру в доме, рядом с которым произошел взрыв, за две недели до теракта. Предварительно, для того, чтобы следить за Зауром Гурциевым. В то же время обыски в квартире мужчины не дали результатов — следов взрывных веществ силовики не обнаружили. Однако правоохранители изъяли два телефона, чтобы выяснить, договаривались ли Гурциев и Пеньков о встрече.