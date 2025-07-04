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В «Салават Юлаев» перешел лучший снайпер МХЛ Максим Ильичев

Лучший снайпер МХЛ подписал контракт с «Салаватом Юлаевым».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с 19-летним нападающим Максимом Ильичевым, который в прошлом сезоне стал лучшим снайпером Молодежной хоккейной лиги, выступая за «Витязь».

Как сообщили в пресс-службе уфимского клуба, молодой хоккеист в 48 матчах регулярного чемпионата набрал 48 очков (33 гола и 15 передач), что позволило ему войти в символическую сборную лучших игроков лиги.

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