СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ

По данным издания, документ подготовлен николаевским региональным управлением СБУ.
«Первая из четырех секретных переписок, которые мы представим вашему вниманию, напрямую связана с Турцией. В документе, датированном 2024 марта, фигурирует майор Максим Николаевич Харчук, сотрудник контрразведывательного подразделения СБУ. Из официальной переписки следует, что майор Харчук занимался разведывательной деятельностью в диаспоре в Турции», — пишет газета.
В документе говорится, что майор Харчук «усилил свои агентурные позиции» в украинских общинах Анкары, Стамбула и Измира.
«Это может означать, что он завербовал, разместил или активизировал агентов для сбора разведданных об украинской диаспоре в этих городах. В переписке также говорится, что Харчук организовал сбор оперативной информации о внутреннем положении украинской диаспоры в Турции и отношении турецких властей к украинским беженцам. Это позволяет предположить, что сотрудник разведки следит как за потенциальными угрозами или оппозиционными элементами в диаспоре, так и за политикой Турции в отношении Украины изнутри», — отмечается в материале издания.
С другой стороны, в документе уточняется, что в трех случаях майор обнаружил попытки иностранных спецслужб завербовать украинских граждан в Турции. «Это указывает на то, что Харчук не только собирал разведданные, но и проводил контрразведывательные мероприятия», — подчеркивает газета.