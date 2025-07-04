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СБУ активизировала агентурную работу в Стамбуле и Анкаре, пишут СМИ

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık обнародовала секретную служебную записку Службы безопасности Украины (СБУ), к которому получила доступ, в ней говорится об усилении агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире.

Источник: © РИА Новости

По данным издания, документ подготовлен николаевским региональным управлением СБУ.

«Первая из четырех секретных переписок, которые мы представим вашему вниманию, напрямую связана с Турцией. В документе, датированном 2024 марта, фигурирует майор Максим Николаевич Харчук, сотрудник контрразведывательного подразделения СБУ. Из официальной переписки следует, что майор Харчук занимался разведывательной деятельностью в диаспоре в Турции», — пишет газета.

В документе говорится, что майор Харчук «усилил свои агентурные позиции» в украинских общинах Анкары, Стамбула и Измира.

«Это может означать, что он завербовал, разместил или активизировал агентов для сбора разведданных об украинской диаспоре в этих городах. В переписке также говорится, что Харчук организовал сбор оперативной информации о внутреннем положении украинской диаспоры в Турции и отношении турецких властей к украинским беженцам. Это позволяет предположить, что сотрудник разведки следит как за потенциальными угрозами или оппозиционными элементами в диаспоре, так и за политикой Турции в отношении Украины изнутри», — отмечается в материале издания.

С другой стороны, в документе уточняется, что в трех случаях майор обнаружил попытки иностранных спецслужб завербовать украинских граждан в Турции. «Это указывает на то, что Харчук не только собирал разведданные, но и проводил контрразведывательные мероприятия», — подчеркивает газета.