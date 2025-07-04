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Самарские «Крылья Советов» прошли углубленное медобследование перед стартом РПЛ

«Зелено-бело-синие» посетили столичную клинику спортивной медицины «Лужники».

Источник: МК.RU Самара

«Зелено-бело-синие» посетили столичную клинику спортивной медицины «Лужники».

Углубленное медобследование (УМО) проходили после первого этапа летних сборов. Были в том числе капитан Александр Солдатенков, полузащитник Иван Олейников и чилийский защитник Томас Галдамес.

«На второй стадии подготовки наша команда сыграет два контрольных матча: 6 июля со “Спартаком” и 12-го с “Ахматом”», — добавили представители «Крыльев».

Также УМО с волжанами прошел Алексей Сутормин. Сейчас свободный агент. В прошлом сезоне выступал за «Ростов». За южан сыграл в 33 встречах. Запомнился двумя голами и одним ассистом. Был в финале Кубка России.

Ранее писали, что в случае успешного прохождения 31-летний футболист может присоединиться к «КС».

При этом самарцы интересуются Никитой Черновым (сейчас принадлежит «красно-белым») и камерунцем Габи Кики из «Актобе».

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