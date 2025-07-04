В Омске нашли крайнего в срыве поставок льготных лекарств — задержан Богдашин

В Омске, похоже, нашли крайнего в срыве поставок лекарств для льготников — задержан руководитель АО «Омское лекарство» Игорь Богдашин.
По информации «Коммерческих вестей», задержание и обыск прошли сегодня, в первом часу ночи, дома у Богдашина. Официального обвинения нет, однако по информации издания, претензии силовиков связаны с с проверкой, проведенной по факту перебоев с поставками льготных лекарств в госаптеки в начале 2025 года.
Напомним, на перебои в лекарственном обеспечении омские льготники стали активно жаловаться в начале этого года. В феврале облправительство расторгло контракт с Богдашиным, и его уволили с поста «Омского лекарства», через чью сеть снабжались льготники. Игорь Богдашин восстановился в должности через суд, однако затем его снова уволили, а он опять восстановился.
Самое примечательное, что во время чехарды с увольнениям Богдашин практически не работал, а проблемы со льготным обеспечением тем временем продолжались. Так, в марте «КП Омск» сообщала о задержках поставок трех препаратов для льготников. В целом проблему признали в минздраве. Среди причин возникшей проблемы там называли несостоявшиеся из-за разницы с реальными рыночными ценами торги.