В Омске нашли крайнего в срыве поставок льготных лекарств — задержан Богдашин

Напомним, на перебои в лекарственном обеспечении омские льготники стали активно жаловаться в начале этого года. В феврале облправительство расторгло контракт с Богдашиным, и его уволили с поста «Омского лекарства», через чью сеть снабжались льготники. Игорь Богдашин восстановился в должности через суд, однако затем его снова уволили, а он опять восстановился.