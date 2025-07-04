Непогода в Петербурге частично изменила планы туристов, заявили в АТОР

Комитет по благоустройству Петербурга в пятницу сообщил, что сильный ветер в городе валит деревья. Сады и скверы в центре города временно закрыты. По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метра в секунду. Также синоптики прогнозируют дожди. «Желтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля.