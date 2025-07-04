Непогода в Петербурге частично изменила планы туристов, заявили в АТОР

Комитет по благоустройству Петербурга в пятницу сообщил, что сильный ветер в городе валит деревья. Сады и скверы в центре города временно закрыты. По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метра в секунду. Также синоптики прогнозируют дожди. «Желтый» уровень погодной опасности в Петербурге продлен до 5 июля.
В четверг вечером для предотвращения морского нагонного наводнения были закрыты створы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.
«Погода частично изменила планы туристов, но некоторым повезло», — сообщили в ассоциации.
«В Петергофе мы заменили туристам прогулку по парку, которая была в программе, на посещение Большого дворца. Водные экскурсии переносим или возвращаем деньги», — сказал гендиректор «Невских Сезонов» Кирилл Соколов, слова которого привели в сообщении.
В «Тари-тур» уточнили, что отмены затронули не все туристические водные маршруты — роза ветров в разных районах города разная, некоторые судоходные компании продолжают выполнять прогулочные рейсы по Неве.
«У клиентов “Интуриста” сегодня по плану и не было ни посещения Петергофа, ни водных прогулок — на их отдыхе погода не сказалась», — указали в сообщении АТОР.
Туроператоры на данный момент пока не пересматривали программы отдыха туристов на следующие дни — имеющийся прогноз не должен помешать их планам, заключили в сообщении.