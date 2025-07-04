Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

ГРОЗНЫЙ, 4 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с членами регионального правительства прокомментировал слухи о своей смерти, заявив недоброжелателям, что они не дождутся.
«Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы… Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути… Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
Слухи о болезни или смерти Кадырова неоднократно появляются в информационном поле. В мае глава республики назвал распространяющих слухи о его болезни прячущимися за границей сплетниками без мужества и сравнил их с «мышами».