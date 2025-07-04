Кадыров прокомментировал слухи о своей смерти

«Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы… Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути… Если система хорошо поставлена — нет необходимости проводить каждый день совещания, достаточно позвать к себе или позвонить, дать любое поручение — вот такая система у нас. По их мнению, если человек не идет на совещание — он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь», — сказал Кадыров на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.