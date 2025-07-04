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Погода в Самаре на выходные 5−6 июля 2025 года: прогноз синоптиков

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие выходные жителей региона ждёт переменчивая погода с осадками.

По данным Приволжского УГМС, в ближайшие выходные жителей региона ждёт переменчивая погода с осадками. Средняя температура в первой декаде июля ожидается на 1  ниже климатической нормы. Публикуем какая будет погода на выходных в Самаре.

Подробный прогноз на выходные.

Суббота, 5 июля.

Ночью: +13…+18°C; без осадков;

Днём: +25…+30°C;

Осадки: кратковременные дожди; местами гроза, ливни, град;

Ветер: 7−12 м/с (порывы до 15−20 м/с).

Воскресенье, 6 июля.

Ночью: +11…+16°C; облачно с прояснениями;

Днём: +20…+25°C; переменная облачность;

Осадки: местами дождь; возможен ливень с градом;

Ветер: 6−11 м/с.

Особенности июля 2025 года.

Согласно Гидрометцентру России:

Среднемесячная температура ниже нормы;

Количество осадков соответствует сезонным значениям;

Преобладают неустойчивые воздушные массы.

Рекомендуем иметь при себе зонт и тёплую одежду для вечерних прогулок.

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