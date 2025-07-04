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Проезд в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за фестиваля

«Музыка балконов» пройдет в регионе с 5 июля по 14 сентября.

Источник: Нижегородская правда

В связи с проведением фестиваля «Музыка балконов 2025» движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода на несколько дней. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Напомним, что третий фестиваль «Музыка балконов» пройдет в Нижегородской области с 5 июля по 14 сентября. Из-за этого введут ограничения на проезд в центре Нижнего Новгорода.

С 16:00 до 19:00 5 июля приостановят движение по Верхне-Волжской набережной в районе дома № 7.

Следующие ограничения введут только 9 августа. С 16:00 до 19:00 проезд закроют на улице Ульянова возле дома № 4, а также на площади Минина и Пожарского.

23 августа движение ограничат на участке в Музейном переулке — от дома № 3 по Верхне-Волжской набережной до дома № 8А по улице Минина. Меры так же будут действовать с 16:00 до 19:00.

Припаркованные в этот период в перекрытой зоне автомобили принудительно переместят. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что проезд по набережной Гребного канала перекроют 6 июля из-за триатлона.

Напомним, редакция сайта pravda-nn.ru создала telegram-канал «Проезда нет», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!