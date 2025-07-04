Форвард Глеб Голдырев ушел из БК «Самара»

Соглашение между 32-летним баскетболистом и местным клубом истекло. Продлевать сотрудничество не стали.
Глеб Голдырев выступал за «Самару» с прошлого года. До этого был в БК «Спарта энд К», столичном «Динамо», «Новосибирске», «Енисее» и московском МБА. Брал бронзу Высшей лиги (2011) и Суперлиги (2015), Кубок России (2017), занимал второе (2015) и третье места (2023) на турнире.
В 2022-м со сборной Москвы стал победителем Всероссийской Спартакиады. Приглашали в сборную до 16, 18, 19 и 20 лет.
«В минувшем сезоне он стал одним из самых надежных и эффективных игроков “Самары”. Его попадания и самоотверженность в защите не раз срывали аплодисменты трибун», — заявили представители волжан.
Недавно с местной командой попрощался еще один форвард Илья Платонов.
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