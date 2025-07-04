В работе МГТС и МТС произошел сбой

К 14:35 мск также наблюдались сбои в работе сотового оператора МТС, на его работу пожаловались 3 380 пользователей из РФ за час, за сутки — 7 321. Большинство жалоб также поступает на общий сбой в работе оператора (94%), чаще всего жалобы отправляли из Москвы (14%), Тверской области (9%) и Нижегородской области (6%).