В работе МГТС и МТС произошел сбой

По данным портала, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, на 14:25 мск, за последний час на сбой в работе провайдера пожаловались 2 828 пользователей, за сутки — 3 116 человек. Так, 94% пользователей отметили общий сбой, 3% — сбой в работе сайта, а также сбой в работе личного кабинета, сервиса и мобильного приложения (около 1%), свидетельствуют данные Downdetector.
Жалобы поступают из Москвы (33% пользователей), Московской области (13%), Тверской области (10%), Санкт-Петербурга (7%), а также из Белгородской области (6%).
К 14:35 мск также наблюдались сбои в работе сотового оператора МТС, на его работу пожаловались 3 380 пользователей из РФ за час, за сутки — 7 321. Большинство жалоб также поступает на общий сбой в работе оператора (94%), чаще всего жалобы отправляли из Москвы (14%), Тверской области (9%) и Нижегородской области (6%).
ТАСС направил запросы в МТС и МГТС.