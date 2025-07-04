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Долгожданные вакцины для детей привезли в нижегородские поликлиники

Поликлиники самостоятельно будут вызывать детей для вакцинации.

Источник: Комсомольская правда

Долгожданную вакцину «Пентаксим» привезли в нижегородские поликлиники. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно информации, в нижегородских поликлиниках появились вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. В больницах уже сформировали листы ожидания.

Нижегородские поликлиники будут сами вызывать детей для вакцинации.

Напомним, ранее стало известно, что четырех нижегородцев с раком крови спасли благодаря пересадке стволовых клеток.