Вошли в «Золотой фонд»: лучшим выпускникам СамГТУ вручили награды

В Самарском государственном техническом университете прошло торжественное мероприятие по случаю выпуска 2025 года.
На церемонию прибыл вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
Он осмотрел кампус, встретился с руководством и преподавателями вуза, а также принял участие в награждении лауреатов «Золотого фонда» СамГТУ.
Лучшие студенты были отмечены в двух номинациях:
— «За достижения в научной деятельности».
— «За достижения в общественной деятельности».
Кроме того, 46 студентов получили благодарственные письма и почетные знаки за успехи в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве.
Емельяненко передал поздравления от губернатора Вячеслава Федорищева и подчеркнул, что выпускники будут востребованы в регионе.
Более 400 предприятий Самарской области готовы предложить работу в таких отраслях, как нефтегазохимия, электротехника, оборонка и информационные технологии.
Вузы региона в этом году выпустят около 4,5 тысяч молодых специалистов, востребованных в промышленности, IT, науке и других сферах.
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