Суд взыскал более 670 тыс. рублей в пользу обманутого инвалида

Прокуратура Верхнедонского района помогла местному жителю с инвалидностью взыскать через суд 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
В прошлом году дончанин перевел свыше 670 тысяч рублей на счет мошенника, представившегося брокером биржи. Незнакомец убедил потерпевшего вложить деньги в «инвестиционный проект», после чего исчез.
Было возбуждено уголовное дело. Прокуратура, защищая права инвалида, подала иск о взыскании с владельца банковского счета деньги, которые были переведены дончанином.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. И постановил взыскать 670 тысяч рублей в пользу пострадавшего.