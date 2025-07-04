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Суд взыскал более 670 тыс. рублей в пользу обманутого инвалида

Прокуратура Ростовской области помогла жертве мошенников вернуть деньги.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Верхнедонского района помогла местному жителю с инвалидностью взыскать через суд 670 тысяч рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В прошлом году дончанин перевел свыше 670 тысяч рублей на счет мошенника, представившегося брокером биржи. Незнакомец убедил потерпевшего вложить деньги в «инвестиционный проект», после чего исчез.

Было возбуждено уголовное дело. Прокуратура, защищая права инвалида, подала иск о взыскании с владельца банковского счета деньги, которые были переведены дончанином.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. И постановил взыскать 670 тысяч рублей в пользу пострадавшего.