Синоптик Ильин: Жара в Москве и области точно продержится до середины июля

На следующей неделе в Москву придет 30-градусная жара. Однако и без дождей не обойдется. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
На выходных в столичном регионе температура будет находиться в пределах 20−22 градусов тепла. Однако уже в понедельник, 7 июля, столбики термометров поднимутся до плюс 22−27 градусов, рассказал специалист.
— Наиболее жаркими днями на следующей неделе будут вторник и среда, 8 и 9 июля. Воздух прогреется до плюс 25−30 градусов. В четверг и пятницу, 10 и 11 июля, ожидается 23−28 градусов тепла. Ночные температуры с понедельника по среду будут в пределах плюс 11−13 градусов. А со среды ночи станут очень теплыми, столбик термометра будет подниматься до 17−20 градусов тепла, — сообщил Ильин.
По его словам, несмотря на жару, в Москве и области все равно ожидаются дожди, хоть и кратковременные.
— Наиболее сильные осадки выпадут во вторник и четверг, также в эти дни могут прогреметь грозы, — предупредил метеоролог.
Согласно прогнозу, жара от 22 до 27 градусов точно продержится в Москве до середины июля.
— В дальнейшем предпосылок для обвалов тепла и наступления холодной погоды пока не предвидится. Но летние кратковременные дожди, а также умеренные и сильные ливни будут сопровождать нас периодически, особенно в середине июля, — добавил Ильин.
А руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», какой будет погода в городе в первой половине месяца.