Синоптик Ильин: Жара в Москве и области точно продержится до середины июля

— Наиболее жаркими днями на следующей неделе будут вторник и среда, 8 и 9 июля. Воздух прогреется до плюс 25−30 градусов. В четверг и пятницу, 10 и 11 июля, ожидается 23−28 градусов тепла. Ночные температуры с понедельника по среду будут в пределах плюс 11−13 градусов. А со среды ночи станут очень теплыми, столбик термометра будет подниматься до 17−20 градусов тепла, — сообщил Ильин.