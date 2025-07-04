Кесарево сечение на 20% повышает риск развития нескольких форм лейкемии у детей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Европейские медики открыли свидетельства того, что вероятность развития острой лейкемии у пациентов, появившихся на свет в результате кесарева сечения, примерно на 20% превышает аналогичный риск для людей, родившихся естественным путем. Это в особенности характерно для мальчиков и детей дошкольного возраста, сообщила пресс-служба шведского Каролинского института (KI).
«Кесарево сечение — важный инструмент для спасения жизней матерей, и нам не хотелось бы, чтобы его начали опасаться женщины, которым данная процедура была рекомендована врачами. Тем не менее, результаты наших наблюдений, вкупе с ранее выявленным ростом риска развития астмы или диабета первого типа, говорят в пользу запуска новой дискуссии о допустимости кесарева сечения для тех ситуаций, когда для этого нет показаний», — заявила научный сотрудник KI Кристина-Евморфия Кампици, чьи слова приводит пресс-служба института.
Исследователи пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны медслужбами Швеции при наблюдениях за здоровьем свыше 2,4 млн детей в промежутке между 1982 и 2015 годами. Около 2 млн из них появились на свет естественным путем, тогда как остальные 375 тыс. родились в результате кесарева сечения. За последующие годы у почти 1,5 тыс. детей была выявлена лейкемия, что дало ученым возможность изучить то, как кесарево сечение влияет на вероятность развития рака крови.
Для этого ученые сопоставили, как часто возникали различные формы лейкемии у детей после естественного рождения и кесарева сечения с учетом всех побочных факторов, способных повлиять на риск развития рака. Эти расчеты показали, что процедура в среднем повышала риск развития всех форм лейкемии на 20%, что было особенно характерно для B-клеточных форм опухолей, а также для мальчиков и детей дошкольного возраста.
В таких случаях, как отмечают исследователи, кесарево сечение повышало риск развития рака крови примерно на 37−41%, причем вероятность появления лейкемии повышалась примерно на 57% для самых юных пациентов в возрасте до пяти лет. Как предполагают медики, увеличение рисков может быть связано с тем, что при кесаревом сечении дети не контактируют с микрофлорой матери в первые мгновения жизни, что может нарушать развитие их иммунной системы.
В пользу этого, в частности, говорит то, что риск был значительно ниже в тех случаях, когда кесарево сечение было не заранее спланированным, а делалось уже после внезапного начала схваток или при разрыве плодного пузыря. В этих случаях ребенок контактирует с микрофлорой женщины и переживает стресс, который, по всей видимости, играет важную роль в регуляции работы его иммунной системы в первые мгновения жизни, подытожили ученые.
О кесаревом сечении.
Рождение ребенка является небезопасной процедурой для большого числа женщин в силу особенностей их анатомии. По этой причине медики уже много десятилетий прибегают к процедуре кесарева сечения для защиты здоровья и жизни будущей матери и ее ребенка. При этом наблюдения последних лет показывают, что кесарево сечение негативно влияет на микрофлору детей и их иммунитет, что повышает риск развития ожирения и сбоев в работе пищеварительной системы.