Кесарево сечение на 20% повышает риск развития нескольких форм лейкемии у детей

В пользу этого, в частности, говорит то, что риск был значительно ниже в тех случаях, когда кесарево сечение было не заранее спланированным, а делалось уже после внезапного начала схваток или при разрыве плодного пузыря. В этих случаях ребенок контактирует с микрофлорой женщины и переживает стресс, который, по всей видимости, играет важную роль в регуляции работы его иммунной системы в первые мгновения жизни, подытожили ученые.