В «Сорок Сороков» назвали парад семьи альтернативой гей-парадам*

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семей Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения «Сорок Сороков», соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В прошлом 2024 году парад семьи состоялся также Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.