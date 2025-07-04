В «Сорок Сороков» назвали парад семьи альтернативой гей-парадам*

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения «Семья», координатор-основатель Всероссийского общественного движения «Сорок сороков» Андреей Кормухин рассказал, что парад в День семьи, любви и верности проводится как альтернатива гей-парадам*.
«Антисемейные ценности уже, по большому счёту, поднадоели. Нам их пичкали с начала 90-х, но никак не “допичкали”. Поэтому мы в альтернативу гей-парадам* проводим парад семьи», — сказал Кормухин во время посвященной празднику конференции в Международном мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня».
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля — в день памяти небесных покровителей семей Петра и Февронии Муромских. Всероссийский парад семьи пройдет в этот день более чем в 100 городах России — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения «Сорок Сороков», соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. В прошлом 2024 году парад семьи состоялся также Приднестровье. В 2025 году планируется проведение парада в Белоруссии.
* В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено законом.