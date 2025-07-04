С 7 июля изменится схема движения автобуса № 85 в Красноярске

В результате автобусы № 85 будут сворачивать с пр. Мира на ул. Карла Маркса не через ул. 9 января, а через ул. Сурикова. Из маршрута пока исключится остановка «Парижской Коммуны» на пр. Мира. Добавятся остановки «ул. Карла Маркса» и «Музей Сурикова» по ул. Карла Маркса.