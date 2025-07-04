Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропал во время праздников: 19-летнего жителя Агидели разыскивают уже почти месяц

В Башкирии разыскивают пропавшего в День России 19-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 19-летнего Радмира Саитова из Агидели. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение парня неизвестно с 12 июня. Приметы пропавшего: его рост — 173 сантиметра, у него худощавое телосложение, черные волосы и темно-коричневые глаза. Был одет в черную футболку, черные шорты и белые кроссовки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.