Самарец оказался в списке МВД самых разыскиваемых преступников в России

В списке самых разыскиваемых преступников МВД оказался уроженец с. Новый Буян, 69-летний Владимир Кириллов.
Ещё в 2008 году Кириллов планировал построить коттеджи в Самаре на 8 просеке, но сделку по земле провели без городской мэрии, что считается самозахватом.
Судья Ленинского районного суда Любовь Дроздова признала на основе этого сделку незаконной. Кириллов решил отомстить судье: нанял своего знакомого, Сергея Африкяна, пообещал ему 100 000 долларов (или 1,5 млн рублей на момент 2008 года).
Киллер приобрел пистолет для спортивной стрельбы системы Марголина, следил за Дроздовой неделю, а затем, 28 ноября 2008 года, выстрелил в выходившую из подъезда судью и скрылся на Chevrolet Niva. К счастью, женщина выжила и прожила до 73 лет, скончавшись в мае 2025 года.
Но заказчика покушения, Владимира Кириллова, ищут уже 16 лет. Полиция обещает один миллион рублей за любую информацию, которая поможет его найти.
Также в списке самых разыскиваемых преступников вновь попал киллер Олег Тимошенко, который после серии преступлений в Молдове перебрался в Самарской области и присоединился к организованной преступной группировкой во главе с преступным авторитетом «Урузбаем». Для этой ОПГ Тимошенко совершал заказные убийства на территории региона и за его пределами.
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