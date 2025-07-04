Самарец оказался в списке МВД самых разыскиваемых преступников в России

Также в списке самых разыскиваемых преступников вновь попал киллер Олег Тимошенко, который после серии преступлений в Молдове перебрался в Самарской области и присоединился к организованной преступной группировкой во главе с преступным авторитетом «Урузбаем». Для этой ОПГ Тимошенко совершал заказные убийства на территории региона и за его пределами.