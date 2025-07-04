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«Авто было напичкано алкоголем». Таможенники изъяли крупную партию шампанского в Бресте

Белорусские таможенники изъяли элитное шампанское на 118 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте таможенниками была выявлена и изъята крупная партия немаркированного алкоголя, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Так, оперативниками Брестской таможни был задержан «Фольксваген», который был буквально напичкан немаркированным алкоголем. За рулем авто был 59-летний белорус, намеревавшийся отвезти груз в Минск.

В багажном отсеке нашли 78 бутылок шампанского, которые не были маркированы белорусскими акцизными марками, также у водителя не было товаросопроводительных документов. Мужчина признался, что фактически собрал коммерческую партию алкоголя. Он раздал бутылки физлицам, которые в рамках беспошлинного ввоза переместили алкоголь частями через границу.

— Элитный алкоголь стоимостью около 118 тысяч рублей изъят до решения суда, — прокомментировали в пресс-службе.

За незаконное перемещение товаров через границу (ч.2 ст. 13.21 и ч.2 ст. 15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) белорусу грозит штраф с возможной конфискацией изъятых товаров.

Между тем власти сказали, что происходит с заведениями общепита в Минске.