«Авто было напичкано алкоголем». Таможенники изъяли крупную партию шампанского в Бресте

В багажном отсеке нашли 78 бутылок шампанского, которые не были маркированы белорусскими акцизными марками, также у водителя не было товаросопроводительных документов. Мужчина признался, что фактически собрал коммерческую партию алкоголя. Он раздал бутылки физлицам, которые в рамках беспошлинного ввоза переместили алкоголь частями через границу.