Поездки, интервью, походы на природу: красивая жизнь ангарского маньяка

Есть еще более тревожный нюанс: маньяк прямо заинтересован брать на себя чужие убийства, а следствие — раскрывать «висяки». Пока о таких случаях публично не сообщалось, но почему бы им не быть, если следствие заинтересовано любой ценой раскрыть старые дела, а маньяк хочет ездить по лесопаркам, перевестись в СИЗО и кататься на суд? К тому же, чем больше на нем убийств, тем выше к нему интерес прессы и блогеров, тем больше он может заработать на интервью и переписке. У Попкова есть фан-клуб, еще недавно он переписывался с фанатами, его письма публиковались, за это он получал деньги, передачки. Есть маньяки, которым нужна слава: они хотят стать самыми кровожадными, хотят, чтобы о них писали книги, снимали кино. И если в США принят так называемый закон сына Сэма, запрещающий серийным убийцам извлекать прибыль из рассказов о себе, у нас маньяки могут зарабатывать. За убийство одного ребенка сидеть будут скучно, за убийство десятерых — поездки, внимание, гонорары. Могут еще пару трупов на себя взять — порадовать следствие и скататься на море, например, где как раз томится давний «висяк».