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В Калининграде приостановили работу двух стоматологических клиник

КАЛИНИНГРАД, 4 июл — РИА Новости. Суд в Калининграде по требованию регионального Роспотребнадзора временно приостановил работу двух стоматологических клиник «Стомик» в областном центре за нарушение санитарных норм и гигиенических нормативов, сообщает пресс-служба санитарного ведомства.

Источник: © РИА Новости

По результатам плановой проверки Роспотребнадзора в пяти клиниках ООО «Стомик», выявлены многочисленные нарушения обязательных требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: отсутствие производственного контроля, в том числе в части обеспечения радиационной безопасности, контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов объектов внешней среды, в сфере обращения с медицинскими отходами класса Б, бактериологического контроля эффективности работы оборудования для стерилизации инструментов и иные.

«Установив вину ООО “Стомик” в совершении вменяемых правонарушений и согласившись с правовой позицией Управления о недопустимости осуществления медицинской деятельности до устранения нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства, Ленинградский районный суд города Калининграда вынес постановление о назначении ООО “Стомик” административного наказания в виде приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Виктора Денисова, 12 на 70 суток; Московский районный суд — о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности стоматологической клиники по адресу: Автомобильная, 19 на 45 суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в клиниках, работу которых приостановил суд, помимо указанных нарушений, установлены факты осуществления деятельности с использованием рентген-оборудования, не прошедшего санитарно-эпидемиологическую оценку на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям.