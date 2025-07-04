Более 120 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области за неделю

За неделю в Ростовской области на экспорт в другие страны оформили пять партий мяса птицы общим весом более 125 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Товар проверили в лаборатории, он соответствовал требованиям стран-импортеров. В ОАЭ отправили 81 тонну, в Таджикистан — более 19 тонн, в Китай — 25 тонн, — прокомментировали в Россельхознадзоре.
Разрешение на вывоз было выдано в системе «Аргус». Нарушений в части законности происхождения мяса не зафиксировали.
Подпишись на нас в Telegram.