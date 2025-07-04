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Более 120 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области за неделю

Пять партий мяса птицы отправили из Ростовской области в ОАЭ, Таджикистан и Китай.

Источник: Комсомольская правда

За неделю в Ростовской области на экспорт в другие страны оформили пять партий мяса птицы общим весом более 125 тонн. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Товар проверили в лаборатории, он соответствовал требованиям стран-импортеров. В ОАЭ отправили 81 тонну, в Таджикистан — более 19 тонн, в Китай — 25 тонн, — прокомментировали в Россельхознадзоре.

Разрешение на вывоз было выдано в системе «Аргус». Нарушений в части законности происхождения мяса не зафиксировали.

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