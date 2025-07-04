После длинных выходных белорусов ждут ливни, ветер и жара до +35°С

МИНСК, 4 июл — Sputnik. После длинных выходных в Беларуси ожидаются ливни с грозами и сильным порывистым ветром, при этом по стране сохранится жаркая погода от 25 до 35 градусов тепла, такая информация содержится в трехдневном прогнозе на официальном сайте Белгидромета.
В предстоящую субботу 5 июля в стране будет переменная облачность, возможны короткие осадки в виде дождей, в северных районах возможны грозы с порывистым ветром. Изнуряющая жара сменится комфортной летней погодой — ночью диапазон температур составит +7..+13°С, днем +19..+25°С.
В воскресенье 6 июля на белорусскую погоду будет влиять теплый атмосферный фронт, смещающийся с севера Польши, переменная облачность сохранится, снова возможны короткие дожди, в отдельных районах с грозами. Также синоптики предупреждают водителей о тумане в ночные и утренние часы. Температура будет повышаться, ночью она составит от +9..+16°С, днем будет от +20°С по северу до +33°С по юго-западу Беларуси.
Белгидромет: жара, ветер и ливни ― чего ждать белорусам от погоды в июле >>>.
На начало новой недели метеорологи прогнозируют перемещение в Беларусь активной системы фронтов и неустойчивых тропических воздушных масс с юго-запада Европы.
В ночь на понедельник 7 июля будет переменная облачность, которая днем сменится на облачную с прояснениями погоду. Короткие дожди возможны в ночное время по северо-западу страны, днем в понедельник дожди пройдут по всей территории и будут уже сильные местами с грозами. Ветер при грозах прогнозируется сильным порывистым.
Столбик термометра в понедельник поднимется от ночных значений +12..+19°С до дневных +25°С по северу и +35°С по югу Беларуси.