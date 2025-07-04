После длинных выходных белорусов ждут ливни, ветер и жара до +35°С

В воскресенье 6 июля на белорусскую погоду будет влиять теплый атмосферный фронт, смещающийся с севера Польши, переменная облачность сохранится, снова возможны короткие дожди, в отдельных районах с грозами. Также синоптики предупреждают водителей о тумане в ночные и утренние часы. Температура будет повышаться, ночью она составит от +9..+16°С, днем будет от +20°С по северу до +33°С по юго-западу Беларуси.