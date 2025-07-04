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На дорогах Башкирии снова стартовали трехдневные рейды ГАИ

ГАИ три дня будет проводить массовые рейды по всей Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов объявил о проведении масштабных профилактических рейдов сегодня и в предстоящие выходные. Мероприятия направлены на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение дисциплины среди участников дорожного движения.

Особое внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения, лиц, управляющих транспортными средствами без прав, а также несовершеннолетних, находящихся за рулем.

Севастьянов призвал граждан сообщать о нетрезвых водителях или пешеходах, представляющих опасность на дорогах, по телефону доверия МВД Башкирии или через чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.

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