Где купаться в Калининграде и области: список мест

В Калининградской области можно купаться на 39 пляжах, в том числе частных. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Калининград.
Голубые озёра Пелавское Карповское Шенфлиз.
Зеленоградск.
Малиновка пляж у кафе «Гнездо» Западный пляж у ДЮСОЛ им. Л. Голикова Гагарина Нептун Центральный Роза ветров Лесной Алые паруса Куликово Резиденция.
Янтарный.
Центральный пляж Янтарный Лагуна пруд Янтарное.
Светлогорск.
Западный Восточный.
Пионерский.
пляж на побережье от восточного мола порта в сторону Гвардейского мыса до речки Мотырь.
Балтийск.
пляжный комплекс «Центральный» пляжный комплекс в районе Гвардейского бульвара пляжный комплекс на Балтийской косе.
Правдинск.
Правдинское водохранилище берег реки в Железнодорожном.
Мамоново.
побережье Калининградского залива севернее Краснофлотской бухты.
Багратионовск.
озеро Лангер.
Гусев.
Голубое озеро (Домашнее).
Черняховск.
пляж на берегу Преголи (Белая стенка).
Краснознаменск.
берег реки Шешупе.
Нестеров.
Виштынецкое озеро рядом с Областным центром детского и молодёжного отдыха «Жемчужина».
Полесск.
городской пляж.
Гвардейск.
обводнённый карьер в Берёзовке внутренний водоём в районе посёлка Ровное.
Частные пляжи.
центр отдыха «Аистово» озеро «Подворье на Хуторской» Жемчужина в Янтарном.
Власти ответили, почему запрещённые для купания пляжи не могут стать официальными.