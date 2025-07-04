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Мизулину возмутило возвращение Манижи в Россию

Мизулина возмутилась тем, что Манижу впустили в Россию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале возмутилась после новостей о планах певицы Манижи выступить с концертом в Москве.

«Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет? Закон для таких, как она, не писан? Или как это понимать?» — написала глава ЛБИ в Telegram-канале.

По словам Мизулиной, певица не только высказывалась против проведения спецоперации, после чего уехала из России, но и выражала жалость к исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле», демонстративно пуская слезу на камеру.

Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение-2021. С песней «Русская женщина» она заняла девятое место.

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