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Участок трассы Войково — Красногвардейское отремонтировали в Крыму

Выполнен полный комплекс работ по замене дорожного основания и обочин.

Источник: правительство Крыма/Tg

В Крыму выполнили ремонт участка автодороги Войково — Красногвардейское. На нем было полностью заменено дорожное основание, уложен выравнивающий слой, а также проведено асфальтирование и обустройство обочин.

Отремонтированный участок составляет 73% от общей протяженности дороги в 28,5 километра. Маршрут связывает трассы Симферополь — Красноперекопск — Херсон и Орловское — Красногвардейское, а также крупные населенные пункты: Свердловское, Кремневку, Красную поляну и Новоэстонию.

Напомним, в текущем году по нацпроекту в регионе также планируется провести работы по обновлению 25 участков автомобильных дорог общей длиной 184 километра.