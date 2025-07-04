Участок трассы Войково — Красногвардейское отремонтировали в Крыму

В Крыму выполнили ремонт участка автодороги Войково — Красногвардейское. На нем было полностью заменено дорожное основание, уложен выравнивающий слой, а также проведено асфальтирование и обустройство обочин.
Отремонтированный участок составляет 73% от общей протяженности дороги в 28,5 километра. Маршрут связывает трассы Симферополь — Красноперекопск — Херсон и Орловское — Красногвардейское, а также крупные населенные пункты: Свердловское, Кремневку, Красную поляну и Новоэстонию.
Напомним, в текущем году по нацпроекту в регионе также планируется провести работы по обновлению 25 участков автомобильных дорог общей длиной 184 километра.