Правительство приостановило начисление пеней по налогам для мобилизованных

Приостановка начисления пеней будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения — до 28 числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы, следует из документа. Подписанное постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.