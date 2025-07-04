Кубок Чемпиона России и Кубок Харламова привезут в Тольятти 6 июля

Трофеи до Автограда доставят воспитанники местной хоккейной школы Андрей Крутов и Семен Фролов.
19-летний форвард Крутов — в системе нижегородского «Торпедо». В минувшем сезоне провел 12 игр в КХЛ и забросил четыре шайбы. Плюс 44 встречи за «Торпедо-Горький» (15 голов и восемь ассистов) в ВХЛ.
С ним взял Кубок Чемпиона России, одолев «Химик».
18-летний голкипер Семен Фролов принадлежит столичному «Спартаку» и выступал в МХЛ. Защищал ворота «Ладьи» в девяти матчах, московских «Крыльев Советов» в восьми и молодежки «красно-белых» в 17.
С последними завоевал Кубок Харламова, взяв вверх над «СКА-1946». А недавно «Каролина» выбрала молодого вратаря на драфте НХЛ.
Взглянуть на оба трофея и встретиться с ребятами можно будет 6 июля с 14:00 до 15:00 на первом этаже «Лада-Арены» (северный вход).
Ранее экс-хоккеист Максим Рыбин заявил, что перевод «автозаводцев» в Западную конференцию — безусловный плюс для них.
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