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«Температура снова подскочит до +30 и выше». Синоптики предупредили белорусов о внезапном возвращении жары 5 — 6 июля

Синоптики сказали о резком возвращении жары +30 в Беларусь 5 — 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Беларусь вернется жара +30 градусов и даже выше, обратил внимание тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Раннее Белгидромет дал прогноз погоды в Беларуси на большие выходные, предупредив, что после 3 июля тропический воздух вытеснит холод с Европы.

А сейчас в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды предупредили об изменении погоды. Так, остатки аномальной жары, накрывшей Европу в последнее время переместятся далеко на восток: в Восточную Европу и Черноморский регион.

В Беларусь эта жара должна прийти уже 5 — 6 июля. Поэтому температуры в стране снова подскочат до +30 градусов. При этом в юго-западных районах может быть даже и жарче. Но, увы, жара в Беларуси надолго не задержится.

— Период жаркой погоды будет недолгим, через пару дней жара прохладной воздушной массой будет оттеснена дальше на восток, на территорию России, — отметили в ECMWF.

Еще синоптики предупредили о грозах, так как перемещение тропической жары с Европы через Беларусь будет протекать очень бурно. В итоге в начале и середине следующей недели стоит ждать грозы, сильные ливни и шквалистый ветер.

Пока же, уточнили в Белгидромете, белорусскую погоду будет определять область малоактивного фронтального раздела. В субботу, 5 июля, будет переменная облачность, ночью местами, а днем на севере республики стоит ждать кратковременных дождей и гроз. В ночные часы температуры опустятся до +7 — +13 градусов, а днем стоит ждать до +25 градусов.

А еще тысячи белорусских католиков прибыли на фестиваль в Будслав.