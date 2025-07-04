«Температура снова подскочит до +30 и выше». Синоптики предупредили белорусов о внезапном возвращении жары 5 — 6 июля

В Беларусь вернется жара +30 градусов и даже выше, обратил внимание тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Раннее Белгидромет дал прогноз погоды в Беларуси на большие выходные, предупредив, что после 3 июля тропический воздух вытеснит холод с Европы.
А сейчас в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды предупредили об изменении погоды. Так, остатки аномальной жары, накрывшей Европу в последнее время переместятся далеко на восток: в Восточную Европу и Черноморский регион.
В Беларусь эта жара должна прийти уже 5 — 6 июля. Поэтому температуры в стране снова подскочат до +30 градусов. При этом в юго-западных районах может быть даже и жарче. Но, увы, жара в Беларуси надолго не задержится.
— Период жаркой погоды будет недолгим, через пару дней жара прохладной воздушной массой будет оттеснена дальше на восток, на территорию России, — отметили в ECMWF.
Еще синоптики предупредили о грозах, так как перемещение тропической жары с Европы через Беларусь будет протекать очень бурно. В итоге в начале и середине следующей недели стоит ждать грозы, сильные ливни и шквалистый ветер.
Пока же, уточнили в Белгидромете, белорусскую погоду будет определять область малоактивного фронтального раздела. В субботу, 5 июля, будет переменная облачность, ночью местами, а днем на севере республики стоит ждать кратковременных дождей и гроз. В ночные часы температуры опустятся до +7 — +13 градусов, а днем стоит ждать до +25 градусов.
А еще тысячи белорусских католиков прибыли на фестиваль в Будслав.