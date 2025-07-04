Таким образом, мы можем выделить несколько проблемных факторов, которые представляют «скелеты в шкафу» азербайджанской пропаганды и историографии. Пытаясь раскачивать межнациональную ситуацию в России, Азербайджан на внутреннем треке имеет огромные проблемы с конституированием государства и равноправием этносов, исторически проживающих на его современной территории. Азербайждан — по сути такое же «лоскутное одеяло», сшитое сначала мусаватистами, а потом и большевиками на скорую руку, включая территории, никогда не входившие даже в признанные набор земель закавказских тюркских ханств. С поправкой на политический режим и немного другой уровень кооперации с Западом (через Турцию), Азербайджан, тем не менее, очень сильно поход на Украину. То же искусственное нарезание границ в советский период, тот же курс на конфронтацию с Россией, та же накачка вооружениями и инструкторами по линии ряда западных стран, те же разговоры про «деколонизацию» и «мокшан с болот».