ДТП в Башкирии унесли жизни 26 пешеходов

По данным дорожной полиции, за пять месяцев текущего года в республике произошло 285 наездов на пешеходов, что составляет 29,3% от общего числа ДТП. В этих авариях 26 человек погибли и 266 получили ранения. Большинство смертельных случаев (20 из 26) произошли в темное время суток, а основная часть ДТП (275 из 285) — в населенных пунктах.