ДТП в Башкирии унесли жизни 26 пешеходов

В Уфе прошла пресс-конференция, посвященная всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности», направленной на снижение аварийности и повышение дисциплины на дорогах. Башкирия стала одним из первых регионов, присоединившихся к этой инициативе Госавтоинспекции России.
В мероприятии приняли участие представители республиканской Госавтоинспекции, Министерства транспорта и дорожного хозяйства, Министерства просвещения и Министерства здравоохранения республики.
Начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов отметил, что кампания объединит усилия федеральных и региональных ведомств, экспертов и общественности для создания безопасной транспортной среды.
По данным дорожной полиции, за пять месяцев текущего года в республике произошло 285 наездов на пешеходов, что составляет 29,3% от общего числа ДТП. В этих авариях 26 человек погибли и 266 получили ранения. Большинство смертельных случаев (20 из 26) произошли в темное время суток, а основная часть ДТП (275 из 285) — в населенных пунктах.
Анализ показывает, что за 10 лет существования проекта в подобном формате уровень аварийности с участием пешеходов постепенно снижается. В этом году кампания станет самой масштабной — в ней примут участие более 300 тысяч человек.
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