Атмосферный фронт не ослабит натиск: Южный Урал ждут ливни и грозы в выходные

Ливни и шквалистый ветер ожидаются в Челябинской области на выходных. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
— В выходные дни Челябинская область по-прежнему будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, в связи с чем конвективная облачность продолжит формироваться на Южном Урале, а с ними ожидаются локальные кратковременные, ливневые дожди с грозами. При этом среднесуточные температуры воздуха будут немного выше нормы — ожидается интенсивный дневной прогрев, — уточнили синоптики.
Ночью 5 июля столбики термометров покажут +7…+15 °C, днем +23…+28 °C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 5−10 м/с, его порывы дойдут до 14 м/с.
В воскресенье, 6 июля, будет преимущественно облачно, кратковременные дожди в большинстве районов, местами грозы. Ветер западный 4−9 м/с. Температура ночью составит +12…+17 °C, днем +20…+29 °C.