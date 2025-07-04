Атмосферный фронт не ослабит натиск: Южный Урал ждут ливни и грозы в выходные

— В выходные дни Челябинская область по-прежнему будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, в связи с чем конвективная облачность продолжит формироваться на Южном Урале, а с ними ожидаются локальные кратковременные, ливневые дожди с грозами. При этом среднесуточные температуры воздуха будут немного выше нормы — ожидается интенсивный дневной прогрев, — уточнили синоптики.