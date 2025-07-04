Как подать заявление через Госуслуги, чтобы стать добровольцем на СВО

В материале разбираем, как работает сервис подачи заявлений на СВО через Госуслуги, какие документы понадобятся, кто может воспользоваться онлайн-формой и какие этапы включает процедура.
Главное о подаче заявления на участие в СВО через Госуслуги
Собрали основную информацию по теме.
1. Добровольцем на СВО может стать гражданин РФ в возрасте до 60 лет, соответствующий требованиям к здоровью.
2. Для участия необходимо пройти медицинскую комиссию в военкомате. Дополнительно требуется опыт срочной или альтернативной службы.
3. Заявку можно подать онлайн через портал Госуслуги, заполнив форму и прикрепив документы.
4. После подачи заявление направляется в военкомат, где назначают дату медосмотра и дальнейшего оформления.
Кто может стать добровольцем на СВО
Для попадания в зону СВО в качестве добровольца необходимо соответствовать ряду критериев.
1. Наличие гражданства Российской Федерации. Обязательно для добровольцев.
2. Возрастной диапазон: для мужчин-контрактников — от 18 до 65 лет; для женщин-контрактников — от 18 до 45 лет; для добровольцев — до 60 лет.
3. Необходимо удовлетворительное состояние здоровья, подтвержденное результатами медицинской комиссии в военкомате.
4. Для вступления в добровольческое формирование также требуется прохождение срочной военной или альтернативной гражданской службы.
Как подать заявку на участие в СВО через Госуслуги
Для желающих стать добровольцем процедуру подачи заявки на участие в СВО упростили, и теперь она доступна онлайн. Ниже — полный план действий.
1. Авторизуйтесь на портале Госуслуги. Перейдите на www.gosuslugi.ru и войдите в личный кабинет с подтвержденной учетной записью.
2. Перейдите в раздел подачи заявлений на военную службу. В строке поиска введите «поступление на военную службу» или найдите нужный раздел через вкладку «Услуги» и робота-помощника Макса.
3. Выберите услугу участия в СВО. Откройте карточку услуги и нажмите «Начать».
4. Заполните электронную форму. Укажите личные данные, адрес проживания, сведения о воинском учете, образовании, опыте службы, предпочтительном месте прохождения службы.
5. Прикрепите необходимые документы. Обычно требуется паспорт, СНИЛС, ИНН, военный билет (если есть), документы об образовании.
5. Отправьте заявление. После проверки данных нажмите кнопку «Отправить».
Что будет после одобрения заявки
Заявка поступит в военкомат по месту регистрации. В случае одобрения вам назначат дату посещения военкомата для прохождения медкомиссии и дальнейшего оформления. Уведомление придет в личный кабинет.