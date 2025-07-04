Омский минздрав объяснил перебои с поставками лекарств для льготников

В соцсетях омичи продолжают жаловаться на проблемы с поставками бесплатных льготных лекарств. В частности, по словам больных, проблемы стали возникать уже и с поставками препаратов и расходников для тест-полоско и помп. Ситуацию прокомментировал глава минздрава Омской области Дмитрий Маркелов.
По словам министра, проблемы возникают из-за того, что торги на поставку препаратов часто остаются несостоявшимися.
«Причин, почему торги могут не состояться, много, самая распространенная — отсутствие препаратов или расходников у поставщиков», — рассказал он.
Напомним, на необеспеченность льготными лекарствами омичи жалуются с начала года. О срывах торгов минздрав сообщал с марта. Ранее мы писали, что по подозрению в мошенничестве при заключении контрактов задержан глава АО «Омское лекарство» Игорь Богдашин.