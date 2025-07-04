В Самарской области опубликовали программу фестиваля бардовской песни

На Мастрюковских островах Самарской области уже сегодня начинается фестиваль бардовской песни, который продлится до шестого июля.
Организаторы фестиваля опубликовали программу фестиваля. Среди участников будут Александр Мирзаян, Юрий Лаза и Андрей Козловский.
Помимо этого, на фестивале будут работать патриотические площадки и проводиться мастер-классы, а также пройдут творческие встречи с гостями фестиваля, детские программы, эстафеты и творческие фестивали.
В своих публикациях мы также освещали трудности, которые возникли при организации проведения фестиваля: сначала говорилось, что он не состоится, затем, что состоится, но с некоторыми нюансами, но в конце концов губернатор поставил точку в вопросе.
А уже сегодня до места проведения фестиваля и обратно до Самары начал курсировать легендарный «Грушинский экспресс».
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