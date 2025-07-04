Опасные вишневые цукаты из Китая запрещены к продаже в Беларуси

В частности, в маркировке изготовитель проинформировал о синтетическом красителе понсо 4R (Е124), но вещество превысило допустимую концентрацию почти в два раза. А вот других заявленных и указанных в маркировке синтетических красителей: тартразин (Е102), азорубин (Е122), солнечный закат (Е110) и очаровательный красный (Е129) в составе не обнаружили.