Опасные вишневые цукаты из Китая запрещены к продаже в Беларуси

В Беларуси под запрет попали цукаты из вишни, произведенные в Китае, сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.
Так, при проверке частного магазина в Бобруйске в ассортименте нашли некачественные цукаты из вишни. В продукте от китайского изготовителя JINING KANGMEI FOODS CO., LTD было установлено превышение содержания синтетических красителей.
В частности, в маркировке изготовитель проинформировал о синтетическом красителе понсо 4R (Е124), но вещество превысило допустимую концентрацию почти в два раза. А вот других заявленных и указанных в маркировке синтетических красителей: тартразин (Е102), азорубин (Е122), солнечный закат (Е110) и очаровательный красный (Е129) в составе не обнаружили.
Цукаты запретили к ввозу и реализации в Беларуси.
Еще таможенники изъяли крупную партию шампанского в Бресте: «Авто было напичкано алкоголем».
Между тем власти сказали, что происходит с заведениями общепита в Минске.