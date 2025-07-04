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Опасные вишневые цукаты из Китая запрещены к продаже в Беларуси

Госстандарт запретил продавать опасные цукаты из вишни, произведенные в Китае.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси под запрет попали цукаты из вишни, произведенные в Китае, сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Так, при проверке частного магазина в Бобруйске в ассортименте нашли некачественные цукаты из вишни. В продукте от китайского изготовителя JINING KANGMEI FOODS CO., LTD было установлено превышение содержания синтетических красителей.

В частности, в маркировке изготовитель проинформировал о синтетическом красителе понсо 4R (Е124), но вещество превысило допустимую концентрацию почти в два раза. А вот других заявленных и указанных в маркировке синтетических красителей: тартразин (Е102), азорубин (Е122), солнечный закат (Е110) и очаровательный красный (Е129) в составе не обнаружили.

Цукаты запретили к ввозу и реализации в Беларуси.

Еще таможенники изъяли крупную партию шампанского в Бресте: «Авто было напичкано алкоголем».

Между тем власти сказали, что происходит с заведениями общепита в Минске.