В Ростове власти занялись решением проблемы с проездом к дому по пр. Королева

— На сегодняшний день комиссией по организации безопасного движения внутри города Ростова-на-Дону по внутренним дорогам была проведена комиссия и там было определено по данной территории выполнить схему и согласовать временного проезда к дому 25 Г, — сказал Михаил Васильев. — Вот на сегодняшний день мы встречаемся с жителями с целью предоставления им информации протокола, который состоялся 10 июня.