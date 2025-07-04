В Ростове власти занялись решением проблемы с проездом к дому по пр. Королева

На плановой встрече главы Ворошиловского района Михаила Васильева с местными жителями одним из ключевых вопросов стала труднодоступность дома 25 Г на проспекте Королева. Машины не могут доехать к нему.
Местные жители рассказали, что раньше водители могли подъехать к их дому через территорию 99-й и 101-й школ, однако после установки ограждений и начала капитального ремонта 101-й школы этот путь оказался перекрыт. Еще по санитарным нормам сквозные проезды через школы запрещены.
Людям приходится идти к дому по узким дорожкам, где сложно разойтись даже пешеходам, не говоря уже о машинах. Особенно остро стоит вопрос для экстренных служб — «скорой» и пожарных.
На встрече было предложено временно организовать проезд через пешеходную аллею у школы. Эту идею не поддержали родители школьников. Однако часть жителей высказались за нее.
После этого власти проверили, насколько удобно спецтранспорту будет проезжать к дому, и решили сделать временный проезд через аллею до 1 сентября.
— На сегодняшний день комиссией по организации безопасного движения внутри города Ростова-на-Дону по внутренним дорогам была проведена комиссия и там было определено по данной территории выполнить схему и согласовать временного проезда к дому 25 Г, — сказал Михаил Васильев. — Вот на сегодняшний день мы встречаемся с жителями с целью предоставления им информации протокола, который состоялся 10 июня.
В администрации подчеркнули, что вопрос остается на контроле и будут учтены интересы всех сторон.