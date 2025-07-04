В минприроды отреагировали на жалобы о загрязнении воздуха в Таганроге

Информацию о загрязнении воздуха вблизи металлургического завода в Таганроге передали надзорному ведомству. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.
— Данные направлены в Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер в рамках компетенции, — уточняют сотрудники донского министерства.
Оказалось, что жалобы на качество воздуха появились в соцсетях накануне. Нарекания привлекли внимание специалистов минприроды во время мониторинга в Интернете.
Напомним, ранее проверка не подтвердила сообщения о сбросе канализационных стоков в Таганрогский залив.
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