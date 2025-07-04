Дрон-камикадзе: недорогое оружие, изменившее представление о современной войне

В материале рассказывал главное о дронах-камикадзе: особенности конструкции, принципы действия и тактические преимущества, которыми обладает это оружие.
Что такое дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе — это беспилотный летательный аппарат (БПЛА) одноразового применения. Небольшую «птичку» оснащают боевой частью, после чего программирует на удар по цели. Детонируя, дрон-камикадзе взрывается сам и уничтожает объект противника.
Подобные БПЛА сочетают в себе функции разведки и поражения: они способны самостоятельно обнаруживать цель, наводиться на нее и наносить точечный удар. Управление может осуществляться оператором — через камеру от первого лица (first person view, или FPV), или же полностью проходить в автоматическом режиме.
Дроны-камикадзе активно применяются в современных военных конфликтах благодаря их мобильности, низкой стоимости и высокой точности. По сути, они изменили представление о ведении боевых действий, предоставив возможность наносить максимальный ущерб противнику с наименьшими материальными затратами.
Главное о дронах-камикадзе
Полезные факты об ударных БПЛА, которые стоит запомнить.
1. Дрон-камикадзе — это одноразовый беспилотник с боевой частью, предназначенный для точечных ударов по технике и укреплениям противника. Такие дроны совмещают функции разведки и поражения. Они могут работать как под управлением оператора, так и автономно.
2. Преимущества дронов-камикадзе — мобильность, низкая стоимость и высокая точность ударов. Все это меняет тактику ведения современных боевых действий.
3. Внешне такие дроны похожи на маленькие самолёты или треугольные конструкции. Они издают характерный «жужжащий» звук, сравнимый с гулом мопеда или роя насекомых.
4. Для защиты от дронов-камикадзе рекомендуется быстро находить укрытие, не двигаться, избегать транспорта и по возможности использовать маскировку. Также важно следить за сигналами тревоги.
5. На вооружении России находятся несколько моделей дронов-камикадзе, включая ZALA Lancet, Герань-2, Куб-БЛА, «Корсар» и «Упырь».
Как выглядит дрон-камикадзе и какой издает звук: фото и видео
Визуально дрон-камикадзе напоминает маленький самолет с коротким крылом и закрылками. Чуть реже встречается конструкция типа дрон-треугольник. Некоторые модели (например, Shahed‑136 или российский дрон «Герань‑2») окрашены в бежево‑коричневые тона.
Дроны приближаются с характерным гулом, напоминающим «жужжание» — такой звук получается благодаря двигателям внутреннего сгорания. В народе за это БПЛА-камикадзе быстро окрестили «мопедами».
Модели поменьше издают звук, похожий на гул множества мух или пчел. Те, кто сталкивался с такими «птичками» вживую, признаются — впечатление последний производит жуткое.
Как работает дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе работает по принципу одноразового удара: он запускается с земли, наводится на цель и уничтожает ее, подрывая себя вместе с боевой частью.
После запуска дрон движется к заданной точке с помощью GPS или других навигационных систем. Некоторые модели способны самостоятельно обнаруживать цель с помощью оптических или тепловизионных сенсоров. Управление может быть как дистанционным, так и автономным. Подлетая к объекту, дрон переходит в режим наведения и выполняет удар с последующим подрывом.
Что делать, чтобы спастись от дрона-камикадзе
Собрали свод основных правил, которые в случае опасности помогут спастись от дрона-камикадзе.
1. Укройтесь. Как только услышите характерный для дрона звук или увидите «птичку» в небе, сразу же найдите укрытие. Это может бетонное здание, блиндаж, окоп или любое помещение с твердой преградой между вами и направлением звука дрона. Дрон может двигаться по прямой или зигзагообразной траектории: не теряйте времени на визуальный контакт, сразу переходите к укрытию.
2. Лягте на землю. Если укрытия нет, ложитесь на землю. Желательно сделать это в низине или за естественным барьером (впадиной, насыпью, канавой).
3. Не двигайтесь и не издавайте звуков. Некоторые дроны наводятся визуально или по тепловому следу. Не шевелитесь, выключите фонари и электронные устройства. Ни в коем случае не пытайтесь заснять пролет дрона на видео — подобные кадры могут стоить вам жизни.
4. Не укрывайтесь в машинах или рядом с техникой. Транспорт — приоритетная цели для удара. Кроме того, легковушки отлично горят и взрываются, поэтому держитесь от них на расстоянии не менее 20—30 метров.
5. Используйте средства маскировки. Если вы находитесь в зоне боевых действий, по возможности накройтесь маскировочной сеткой.
6. Следите за сигналами тревоги и предупреждениями. В зоне боевых действий или рядом с ней важно обращать внимание на команды и оповещения от военных или систем ПВО. Практически во всех регионах, где случались налеты БПЛА (в основном, это центральная часть РФ), уже появились свои каналы с оповещениями. Кроме того, оперативную информацию о возможной опасности атаки дронов сообщают через приложение МЧС. Скачать его можно как в Play Market для смартфонов на системе Android, так и в AppStore — на устройства Apple.
Названия дронов-камикадзе на вооружении РФ
Перечислим основные модели дронов-камикадзе, которые находятся на вооружении России.
1. ZALA Lancet — один из самых известных российских ударных БПЛА с высокой точностью наведения.
2. «Герань-2» — крупный ударный беспилотник для поражения укреплённых целей и техники.
3. «Куб-БЛА» — компактный дрон, способный наносить удары по группам техники. В составе разведывательного комплекса может находиться до 14 единиц БПЛА.
4. «Корсар» — разведывательно-ударный БПЛА, применяемый в боевых условиях.
5. «Упырь» — относится к классу небольших БПЛА с высокой манёвренностью. Способен выполнять автономные миссии с использованием систем наведения. Отличается компактными размерами и сравнительно низкой стоимостью, что делает его эффективным средством для тактических операций в условиях интенсивного боя.
Эти модели отличаются по размеру, дальности и типу боевой нагрузки, но все они предназначены для точечного удара с самоуничтожением при поражении цели.