Дрон-камикадзе: недорогое оружие, изменившее представление о современной войне

6. Следите за сигналами тревоги и предупреждениями. В зоне боевых действий или рядом с ней важно обращать внимание на команды и оповещения от военных или систем ПВО. Практически во всех регионах, где случались налеты БПЛА (в основном, это центральная часть РФ), уже появились свои каналы с оповещениями. Кроме того, оперативную информацию о возможной опасности атаки дронов сообщают через приложение МЧС. Скачать его можно как в Play Market для смартфонов на системе Android, так и в AppStore — на устройства Apple.